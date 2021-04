스마일게이트 지난해 매출 1조73억원…창사 이래 최초

[아시아경제 부애리 기자] 스마일게이트가 창사 이래 최초로 연 매출 1조원을 돌파했다.

스마일게이트는 13일 감사보고서를 통해 지난해 매출 1조73억원, 영업이익 3646억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 각각 2019년 대비 14%, 26% 증가한 수치다.

스마일게이트는 특히 해외 시장에서의 성과가 두드러졌다. 지난해 기록한 해외 게임 매출은 8430억원으로 전체 매출의 83.7%를 차지하고 있다. 이는 전년대비 21% 성장한 것으로 크로스파이어, 로스트아크, 에픽세븐의 글로벌 흥행이 바탕이 됐다.

스마일게이트는 지식재산권(IP) 확장을 위한 노력을 이어가고 있다. 소니 픽쳐스와 크로스파이어 영화 배급 계약을 맺어 본격적으로 할리우드 시장에 뛰어들었다. 지난해 7월에는 중국에서 e스포츠 드라마 '천월화선'을 방영해 18억뷰를 기록하기도 했다.

스마일게이트는 최근 설립한 '스마일게이트리얼라이즈'를 통해 다양한 신규 IP를 발굴하고 확보해 IP를 활용한 문화 산업에도 진출한다는 계획이다. 이 외에도 콘솔 시장을 공략해 '고티(Game of The Year)' 최다 수상을 노린다는 포부도 밝혔다.

성준호 스마일게이트홀딩스 대표는 “올해 크로스파이어, 로스트아크, 에픽세븐 등의 주력 IP들이 보다 풍성해진 콘텐츠와 함께 국내외 시장에서 사랑 받는 IP가 될 수 있도록 더욱 노력해 나갈 것"이라면서 "크로스파이어 X를 시작으로 높은 수준의 작품으로 새로운 도전을 이어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

