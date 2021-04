현대백화점면세점, H하모니 오픈…뷰티 스타트업 판로 확대 지원

[아시경제 임춘한 기자] 현대백화점면세점은 인터넷면세점에 K-뷰티 스타트업 전문관인 H하모니를 오픈한다고 13일 밝혔다. H하모니는 현대백화점면세점과 국내 중소기업이 조화를 이루며 함께 성장한다는 의미를 담았다.

H하모니에는 코스메슈티컬(화장품에 의약 성분을 더한 기능성 화장품) 브랜드 아제라바이오텍, 친환경 색조화장품 브랜드 미크릿, 제주 화장품 브랜드 아꼬제 등 총 20개 브랜드가 입점한다.

이번 오픈은 지난해 8월 인천창조경제혁신센터, 가톨릭관동대학교 등 10개 기관 투자자, 마케팅 전문업체와 체결한 ‘K-뷰티 스타트업 발굴·육성 플랫폼 구축을 위한 MOU’의 일환이다. 현대백화점면세점은 올해 하반기까지 K뷰티 스타트업 브랜드 10여 개를 추가로 발굴하고, 입점 브랜드의 중국 플랫폼 내 라이브 커머스를 통한 해외 홍보도 지원한다는 계획이다. 향후 우수 브랜드를 선정해 오프라인 매장 입점도 검토한다.

현대백화점면세점은 H하모니 오픈을 기념해 오는 20일부터 30일까지 K-뷰티 스타트업 브랜드 상품을 정상가 대비 최대 40% 할인 판매하는 프로모션을 진행할 예정이다.

현대백화점면세점 관계자는 “앞으로 K-뷰티 스타트업 뿐만 아니라 K-패션 신생 브랜드 등으로 판로 지원 범위를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

