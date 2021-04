티웨이항공, 기내 화물운송 확대…인천~호치민 노선 추가

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,685 전일대비 25 등락률 +0.94% 거래량 164,044 전일가 2,660 2021.04.13 10:39 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 최승환 사외이사 신규 선임티웨이항공, 합동 안전점검 실시…산업안전 관리 강화티웨이항공, 올해의 광고상 라디오 부문 대상 close 은 13일부터 주 4회 인천~하노이 국제선 기내 화물 노선을 운영한다고 밝혔다. 지난해 11월 시작한 인천~호치민 노선 이후 두 번째 국제선 화물 노선을 도입했다.

?

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,685 전일대비 25 등락률 +0.94% 거래량 164,044 전일가 2,660 2021.04.13 10:39 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 최승환 사외이사 신규 선임티웨이항공, 합동 안전점검 실시…산업안전 관리 강화티웨이항공, 올해의 광고상 라디오 부문 대상 close 은 이를 위해 현재 운영 중인 B737-800 항공기 27대 중 3대를 화물 전용기로 운영하며 추후 노선 확장 시 운영 가능한 항공기를 추가로 투입해 화물 운임수익과 항공기재 가동률을 함께 높여 나갈 예정이다.

?

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,685 전일대비 25 등락률 +0.94% 거래량 164,044 전일가 2,660 2021.04.13 10:39 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 최승환 사외이사 신규 선임티웨이항공, 합동 안전점검 실시…산업안전 관리 강화티웨이항공, 올해의 광고상 라디오 부문 대상 close 은 지난해 호치민 노선을 통해 79편(왕복)을 운항하며 총1100톤의 화물을 수송해 왔다. 베트남 노선 화물에는 위험성이 없는 원단, 악세서리, 전자부품 등의 원재료와 완제품 의류 및 전자제품 등이 주로 운송된다.

?

회사는 2019년 10월부터 항공기 하부 화물칸을 이용해 대구-제주 노선의 국내 항공 화물 운송사업을 시작해 왔으며 국제선은 10여개 노선의 화물칸을 통한 화물 운송을 지속적으로 진행해 왔다.

코로나 19에 따른 여객수요 감소로 사업 다각화를 모색한 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,685 전일대비 25 등락률 +0.94% 거래량 164,044 전일가 2,660 2021.04.13 10:39 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 최승환 사외이사 신규 선임티웨이항공, 합동 안전점검 실시…산업안전 관리 강화티웨이항공, 올해의 광고상 라디오 부문 대상 close 은 지난해부터는 항공기 기내를 활용한 화물 사업으로 확대해서 운영 중이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,685 전일대비 25 등락률 +0.94% 거래량 164,044 전일가 2,660 2021.04.13 10:39 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 최승환 사외이사 신규 선임티웨이항공, 합동 안전점검 실시…산업안전 관리 강화티웨이항공, 올해의 광고상 라디오 부문 대상 close 관계자는 “앞으로도 다양한 사업 검토를 통해 수익 개선에 더욱 노력해 나갈 예정”이라며 “더불어 국적 항공사로서 국가간 원활한 물자 수송에 더욱 앞장서 국민들의 편의 증진에도 앞장서 나가겠다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr