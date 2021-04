쌍용차, 11번가와 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 공동 마케팅

[아시아경제 이창환 기자] 쌍용자동차는 11번가와 협력해 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 공동 마케팅을 펼친다고 13일 밝혔다.

쌍용차의 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸 구매를 원하는 고객은 오는 30일까지 11번가에서 20만원 할인권을 반값(50% 할인)인 10만원에 구매하여 신차 계약 시 사용할 수 있다.

할인권을 구매하면 가까운 전시장과 연결, 담당 오토매니저(영업사원)로부터 구체적인 구매 상담이 진행되며 출고 확정 고객에게는 SK 페이 포인트 3만점도 지급한다. 또 할인권 구매 및 출고 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲어드벤처 피크닉 패키지(10명) ▲스타벅스 커피교환권(100명) 등 푸짐한 경품을 증정한다.

차종별 맞춤 구매혜택도 제공한다. 차종에 따라 최대 200만원 할인과 60개월 무이자 할부 프로그램은 물론 장기 노후차 보유고객은 구매차종에 따라 최대 100만원 지원한다. 오는 19일까지 계약하는 고객은 올 뉴 렉스턴 80만원, 코란도 40만원, 티볼리&에어는 30만원의 혜택을 추가로 지원한다.

스포츠와 칸의 디자인 아이덴티티를 통합해 탄생한 신형 스포츠&칸은 더욱 익사이팅하고 강인한 이미지의 정통 픽업 스타일로 고객들의 라이프스타일이 다채롭게 확장될 수 있도록 상품성이 한층 강화됐다고 쌍용차 관계자는 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr