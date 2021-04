KCC글라스, 아이오닉5에 안전유리 공급한다

[아시아경제 이준형 기자] KCC글라스는 현대자동차의 전기차 '아이오닉5'에 안전유리를 공급한다고 13일 밝혔다.

KCC글라스는 아이오닉5의 앞유리, 문 유리, 뒷유리 등 차량 유리 전량을 공급한다. '증강현실 헤드업 디스플레이(AR HUD)', 태양광 충전 지붕인 '솔라 셀 루프' 등 최신 기술에도 KCC글라스의 안전유리가 적용돼 아이오닉5의 첨단 기능을 지원한다는 게 회사의 설명이다.

KCC글라스 관계자는 "아이오닉5 공급으로 다시 한번 KCC글라스의 경쟁력을 입증했다"면서 "고기능성 유리를 계속 개발하고 안정적으로 제품을 공급해 자동차 안전유리 시장을 이끌겠다"고 말했다.

아이오닉5는 현대자동차가 개발한 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 처음으로 적용한 차량이다. 지난달 말 사전계약 접수를 시작한 후 일주일 만에 약 3만5000대가 계약됐다.

