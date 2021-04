전자랜드, '나우링' 간편 상담 서비스…“집에서 손쉽게 가전 구매”

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드가 언택트 소비 트렌드에 발맞춰 나우링 간편 상담 서비스를 통해 새로운 판매 채널을 개척한다고 13일 밝혔다.

나우링은 전자랜드 대표 번호로 전화를 하면 가장 가까운 전자랜드 매장으로 연결해주는 서비스다. 고객들은 전문 상담사와의 비대면 상담을 통해 구매할 가전을 결정하고, 전자랜드 퀵 페이 안심결제로 집에서 손쉽게 가전을 구매할 수 있다. 퀵 페이는 전자랜드가 개발한 비대면 결제 시스템으로, ARS·SMS·카카오페이 등 고객이 원하는 결제방법으로 간편하게 이용 가능하다.

전자랜드는 오는 30일까지 나우링 활성화를 위해 서비스 이용 고객들을 위한 다채로운 혜택을 마련했다. 나우링 행사 패키지 제품을 행사카드로 결제한 고객에게는 최대 5만원의 캐시백을 증정한다. 행사 패키지는 일렉트로룩스 청소기와 위닉스 공기청정기로 구성된 클린 세트, 갤럭시 탭A와 METZ 32형 TV로 구성한 즐거운 집안생활 세트 등이다.

전자랜드 관계자는 “언택트 소비가 대세지만 스마트 기기 조작이 부담스러운 고객들을 위한 서비스는 많지 않다는 점에서 착안해 나우링 서비스를 기획했다”며 “모두에게 익숙한 전화 한 통으로 집에서 손쉽게 가전을 구매하고 다양한 혜택도 받아 가시길 바란다”고 말했다.

