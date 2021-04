[속보] 정부 "日 원전 오염수 해양방류 결정 예정에 심각한 우려"

속보[아시아경제 임주형 기자] 정부는 일본 정부가 13일 후쿠시마 원전 오염수의 해양 방류 기본 방침을 결정할 예정이라는 현지 매체 보도에 우려를 표명했다.

정부는 12일 외교부 대변인 논평을 통해 "정부는 이번 결정이 향후 우리 국민의 안전과 주변 환경에 직·간접적 영향을 미칠 수 있다는 점에서 심각한 우려를 표한다"고 밝혔다.

