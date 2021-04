ADT캡스, 청각장애인 네일케어 매장 개소

'섬섬옥수' 용산역점 개소…상생맞춤형 일자리 창출

[아시아경제 김철현 기자] ADT캡스(대표 박진효)는 용산역에 위치한 청각장애인 네일케어 매장 '섬섬옥수' 개소식을 가졌다고 12일 밝혔다. '섬섬옥수'는 한국철도공사, 한국장애인고용공단과 함께 시행하는 장애인 네일케어 일자리 창출 사업이다.

섬섬옥수에서는 전문 교육을 받은 청각장애인이 철도 이용객에게 무료로 네일케어를 제공해 주는 등 사회 구성원으로서 역할을 할 수 있도록 돕는다. 한국철도공사는 철도역의 유휴공간을 무상으로 임대해주고, 한국장애인고용공단은 네일케어 교육 및 소통을 위한 보조공학기 지원 등을 담당하며 현재까지 3개(부산·익산·대전)의 매장을 오픈했다.

용산역에 자리잡은 네 번째 섬섬옥수 매장은 취업이 상대적으로 어려운 중증 여성장애인의 경력개발 기회 및 맞춤형 일자리 창출을 제공할 예정이다. ADT캡스는 최적의 환경에서 근무할 수 있도록 섬섬옥수 ADT캡스 용산역점의 사업장 구축, 보안 장비 설치 등을 비롯해 근로자의 인력 관리, 매장 운영 등을 총괄한다.

섬섬옥수 ADT캡스 용산역점 이용을 원하는 고객은 당일 열차승차권을 제시하면 무료로 네일케어를 받을 수 있다. 매장은 용산역 4층 아이파크몰 달 주차장 인근에 위치해 있다. 최상열 ADT캡스 인재지원그룹장은 "ADT캡스는 향후 사회적 약자를 위한 ESG 경영 활동은 물론 실생활에 도움을 줄 수 있는 라이프 케어 서비스 개발 등을 통해 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 했다.

