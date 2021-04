[아시아경제 공병선 기자] 12일 오후 3시19분 기준 코스닥은 1.10%(10.93포인트) 상승한 1000.32를 기록했다.

같은 시간 기준 외국인과 기관이 각각 363억원, 41억원을 순매수했다. 개인은 209억원을 순매도했다.

