흥국에프엔비는 운영자금을 위해 금융기관 3곳에서 200억원을 차입했다고 12일 공시했다.

이는 자기자본(690억)의 28.95에 해당하는 규모로, 금융기관 차입액은 총 370억원, 단기차입금은 380억원으로 늘었다.

