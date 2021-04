[특징주] 전기차 배터리 분쟁 해소.. 에코프로비엠 9.14%↑

[아시아경제 황준호 기자] 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 181,500 전일대비 15,200 등락률 +9.14% 거래량 591,727 전일가 166,300 2021.04.12 10:26 장중(20분지연) 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서"LG-SK 배터리 분쟁 종료…2차전지 소재 및 장비 업체 주목"코스피, 외국인·기관 순매도에 하락…코스닥 상승 마감 close 이 장 초반 오름세를 나타냈다. 12일 오전 10시15분 현재 에코프로비엠은 전 거래일 대비 1만5200원(9.14%) 오른 18만1500원에 거래되고 있다.

양극소재 기업 에코프로비엠은 전기차(EV)용 NCM811를 고객사에 주력으로 공급하고 있다. 전일 SK이노베이션과 LG에너지솔루션이 2년간의 전기차 배터리 분쟁에 매듭을 지으며 물량에 대한 우려가 해소됐다는 전망이 나오고 있다.

