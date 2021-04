진화하는 마약거래…판매상 인증에 에스크로까지

텔레그램 대화방에 판매상 소개글

매매보호 시스템까지 진화

[아시아경제 이정윤 기자] "인증된 마약 딜러 채널입니다. 각종 마약 도매·소매 중개 가능합니다."

마약 거래의 거점이 된 텔레그램에서 마약 거래 수법이 '진화'하고 있다. 판매상이 돈만 받아 챙기는 ‘먹튀’가 빈번하자 인증된 딜러를 소개하는 단체대화방에서 제3자가 거래를 중개하는 마약 에스크로까지 등장했다.

12일 텔레그램의 한 대화방에선 여러 마약 판매상에 대한 설명이 올라왔다. 운영자는 이러한 판매상을 자신이 인증한다면서 이들이 운영하는 마약 거래 대화방 링크를 게재했다. 이 곳에 소개된 판매상들은 서울과 경기, 인천, 부산 등 전국 각지에서 활동했고 대마, 필로폰을 비롯해 각종 마약을 거래했다. 운영자는 각각의 판매상들이 보유하고 있는 마약과 언제부터 거래를 해왔는지 대해서도 소개하기도 했다.

대화방 운영자는 이에 머물지 않고 마약 에스크로 거래도 가능하다며 자신의 아이디도 공지했다. 에스크로는 구매자와 판매자 사이 신용이 불확실할 경우 제3자가 거래를 원활이 할 수 있도록 중개하는 매매 보호 시스템을 뜻한다. 대마 재배 방법을 설명하는 등 마약 관련 유명세가 있는 이도 거래 주도자에게 수수료를 받는 대신 에스크로를 해주겠다고 했다.

이 외에도 텔레그램 내에선 먹튀 이력이 있는 판매상 목록을 작성해 공유하는 대화방도 등장했다. 돈만 받고 마약을 건네지 않는 판매상의 아이디를 비롯해 사용한 수법과 계좌번호 등을 소개했다. 이어 "돈 하나 받은 적이 없다. 오직 사기꾼 박제 하나 바라보고 달려왔다"며 "사기 제보를 계속 받고 있다"고 했다. '현재까지 활동 사기꾼 모음'이라는 글을 통해 32개의 아이디가 적힌 글을 올리기도 했다.

경찰 관계자는 "국내로 들어오는 마약과 유통 창구가 늘어나는 상황에서 마약 범죄가 증가하고 지능화되고 있다"면서 "마약 범죄의 경우 계속해서 주시하고 있으며 특별단속도 진행하는 등 엄정 대응할 것"이라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr