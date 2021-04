에브리봇, 두산베어스와 공식 파트너십 체결

에브리봇(대표이사 정우철)이 두산베어스(대표이사 전풍)와 파트너십 조인식을 진행했다고 12일 밝혔다.

이번 조인식은 양사의 발전을 위해 마케팅 파트너로서 서로의 의무를 성실히 이행하기 위한 취지에서 이루어졌다. 정우철 대표이사와 전풍 대표이사 및 관계자들이 참석한 가운데 앞으로의 돈독한 파트너십을 다짐했다.

조인식에 앞서 양사는 2021시즌 광고 프로모션 계약도 체결했다.

두산베어스는 올 시즌 선수단 유니폼 오른쪽 소매에 '에브리봇' 브랜드 로고 패치를 부착하고, 홈경기 시 전광판 그리고 홍보 현수막 등 다양한 매체를 통해 이 브랜드를 적극 홍보한다. 클리닝타임에는 그라운드 정비 카트를 활용한 광고도 함께 진행한다.

이와 함께 '에브리봇 홈런존'도 운영한다. 잠실야구장 외야에 특정 블록을 홈런존으로 지정하고, 두산 소속 선수가 해당 구역으로 홈런을 칠 때마다 에브리봇의 스테디셀러 모델 '엣지' 제품 4대(116만원 상당)를 적립해 시즌 종료 후 노인 복지 단체에 기부할 예정이다.

한편, 로봇청소기 가전 전문기업 에브리봇은 2018년 이후 줄곧 국내 로봇청소기 판매율 1위를 기록하고 있으며 지난 3월 코스닥 이전 상장을 추진한다고 밝혔다.

