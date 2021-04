대상, 맞춤형 김치 주문 플랫폼 '종가집 김치공방' 론칭

[아시아경제 임혜선 기자] 대상이 맞춤형 김치 주문 온라인 플랫폼 '종가집 김치공방'을 론칭한다고 12일 밝혔다.

종가집 김치공방은 장기화된 코로나 19사태로 온라인 식품 구매 빈도가 크게 늘어남에 따라 해당 수요를 적극 공략하기 위해 기획됐다. 실제로 통계청에 따르면 지난해 온라인 식품 시장 거래액은 전년 동기(26조 7000억 원) 대비 62.4% 신장한 43조 4000억원을 기록했다. 음식 서비스 거래액인 17조 4000억원을 제외하고도 농축수산물 구매는 6조 1000억원, 음식료품 구매는 19조 9000억원에 달한다.

종가집 김치공방은 소비자가 원하는 맛의 김치를 필요한 양만큼 주문 받아 제조해 당일 출고하는 새로운 형태의 김치 주문 온라인 플랫폼이다. 특히 한끼식사에 알맞은 300g 용량부터 1kg까지 소량 주문이 가능해 다양한 김치를 주문해 즐기기에 부담이 없다. 현재 대상 공식 온라인몰 정원e샵을 통해 이용할 수 있다.

종가집은 지난 2017년부터 세분화되는 소비자의 취향을 고려해 원하는 젓갈, 소금, 고춧가루 등을 직접 선택해 김치를 주문할 수 있는 ‘나만의 김치’ 서비스를 정원e샵에서 운영해 왔다. 이번에 종가집 김치공방을 론칭하며 젓갈맛, 매운맛, 숙성도에 따라 선택할 수 있는 포기김치는 물론 제철채소를 사용해 선보이는 겉절이와 별미김치를 추가해 김치 종류를 확대했다. 온라인 주문 즉시 제조하기 때문에 그동안 대형마트에서 원하는 김치를 신선한 상태로 즉시 구입할 수 있었던 ‘종가집 즉석매대’의 장점까지 모두 담았다. 대상은 앞으로 종가집 김치공방을 통해 소비자가 원하는 맛의 다양한 김치를 더욱 신선하게 제공한다는 계획이다.

현재 종가집 김치공방에서 구입할 수 있는 제품은 ‘포기김치 5종(태양초포기김치·양초전라도포기김치·매운맛포기김치·갓담근 생생아삭김치·잘익은 톡톡아삭김치)와 별미 김치3종(보쌈김치·열무얼갈이김치·총각김치), 그리고 겉절이 2종(고갱이 겉절이·▲통얼갈이겉절이) 등이다. 앞으로 계절별로 가장 맛있게 즐길 수 있는 고품질의 재료를 엄선해 최적의 레시피로 개발한 시즌 한정판 김치도 선보일 예정이다.

종가집 김치공방의 모든 과정은 종가집 김치 전문가 ‘늘솜’이 관리한다. ‘늘솜’은 언제나 솜씨가 좋다는 말로 종가집의 숙련된 김치마스터를 지칭하는 용어다. ‘늘솜’의 전문성과 노하우로 종가집은 대한민국 대표 김치 브랜드로 성장했으며, 종가집 김치공방의 전 제품 제조공정에 ‘늘솜’이 참여하고 있다.

대상 종가집 김치공방 관계자는 “김치 명가 종가집의 명성에 맞게 모든 소비자들이 입맛에 맞는 최상의 김치를 경험할 수 있도록 맛, 용량, 숙성도 등을 커스터마이징 할 수 있는 서비스를 마련했다”며 “앞으로도 김치를 대표하는 브랜드 명성에 걸맞도록 소비자의 눈높이에 맞춘 다양한 상품과 서비스 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr