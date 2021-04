카카오브레인, 김일두 신임 대표 선임 "AI로 더 나은 세상 만들 것"

[아시아경제 부애리 기자] 카카오의 인공지능(AI) 연구 자회사 카카오브레인이 김일두 딥러닝 알고리즘 연구팀장을 신임 대표로 선임했다고 12일 밝혔다.

김 신임 대표는 2012년 카카오 소프트웨어 엔지니어로 입사해 AI 관련 다양한 서비스 연구·개발 경험을 가지고 있다. 그는 2018년부터 카카오브레인 딥러닝 알고리즘 연구팀에 AI 엔지니어로 합류했다. 지난 3년간 다수의 권위 있는 국제 학회에 10여편의 논문을 등재했으며 국제 인공지능, 기계학습 대회에서 8회 수상한 바 있다.

김 신임 대표는 올해를 '카카오브레인 시즌2'로 정의하고 높은 인지 능력을 가진 AI 등 인공지능 원천 기술 연구 확대와 사회적 영향력이 큰 AI 서비스를 전개한다는 목표를 내세웠다.

김 신임 대표는 "전세계 AI의 기술 속도는 우리가 상상하는 이상으로 빠르게 변화 진화하고 있다"면서 "AI로 불가능한 영역에 적극적으로 도전하는 스타트업의 마인드로 카카오브레인만이 할 수 있는 AI 선행 연구와 기술 개발을 진행해 더 나은 세상을 만드는데 기여하고자 한다"고 밝혔다.

