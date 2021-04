하반기 출시 예상되는 '갤럭시S21 FE'… 사진 유출 눈길

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 올 하반기 선보일 것으로 기대되는 '갤럭시S21 FE(팬에디션)'의 예상 이미지가 유출돼 관심을 끌고 있다.

11일(현지시간) 미국 IT 전문매체 폰아레나 등은 유명 IT 팁스터 스티브 헤머스토퍼(@Onleaks)를 인용해 갤럭시S21 FE의 렌더링 사진과 사양 등을 공개했다.

공개된 사진에 따르면 갤럭시S21 FE는 '갤럭시S21'과 전반적으로 유사한 디자인을 갖춘 것으로 보이지만 후면 카메라 모듈 등에서 다소 차이를 보인다. 앞서 갤럭시S21에는 스마트폰의 바디·메탈 프레임·카메라가 매끈하게 이어지는 '컨투어 컷'이 적용된 데 반해 갤럭시S21 FE 모델에는 이러한 디자인이 반영되지 않을 것으로 추정된다.

갤럭시S21 FE의 디스플레이는 갤럭시S21(6.2인치)보다 약간 큰 6.4인치 평면 인피니티-O 디스플레이를 적용할 것으로 보인다. 제품의 전체적인 크기는 가로 74.5mm, 세로 155.7mm로 갤럭시S21보다 각각 3.3mm, 4mm 큰 것으로 추정된다. 반면 두께는 7.9mm로 동일한 것으로 예상된다.

후면 카메라에는 트리플(3개) 카메라가 탑재될 것으로 보이지만 렌즈 사양은 갤럭시S21보다 소폭 낮아질 것으로 예상된다. 아울러 갤럭시S20 FE가 5G 연결을 지원한 만큼 갤럭시S21 FE 역시 5G 연결을 지원할 것으로 보인다. 색상은 최소 5가지 이상 옵션이 적용될 것으로 보인다.

가격은 지난해 갤럭시S20 FE가 699달러에 출시했던 점을 고려했을 때 유사한 수준에서 측정될 것으로 보인다. 스티브 헤머스토퍼는 “지난해 갤럭시S20 FE가 합리적인 가격으로 성공을 거둔 점을 고려했을 때 이번 제품이 유사한 가격대로 출시된다면 다시 한 번 인기를 끌 수 있을 것”이라고 말했다.

