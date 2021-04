북한, 김정은 집권 9주년 맞아 충성 다짐 촉구

[아시아경제 유인호 기자] 북한은 11일 김정은 노동당 총비서의 공식 집권 9주년을 맞아 간부와 주민들에게 충성을 촉구했다.

노동당 기관지 노동신문은 11일 사설에서 "김정은 동지를 우리 당과 국가의 수위에 모신 9돌을 뜻깊게 맞이하고 있다"며"당의 강화 발전과 주체혁명 위업 완성의 결정적 담보를 마련하셨다"고 치켜세웠다.

특히 노동당의 모든 정책이 인민에게 초점을 맞췄고 김 총비서가 경제난 속에서 민생해결을 위해 노력하고 있음을 선전했다.

사설은 "모든 정책 작성과 집행에서 인민의 이익을 절대시하고 인민적 시책들을 복원 확대하는 사업이 선차적인 과업으로 되고 있다"며 "인민의 이익을 침해하는 세도와 관료주의, 부정부패 행위와의 투쟁이 강도 높이 진행되고 있다"고 설명했다.

그러면서 "우리 혁명의 최강의 보검인 일심단결을 저해하는 요소들에 대해서는 추호도 묵과하지 말고 견결히 투쟁하여야 한다"고 덧붙였다.

김 총비서는 아버지 김정일 국방위원장이 사망한 이듬해인 2012년 4월 11일 제4차 노동당 대표자회에서 당 제1비서로, 이틀 뒤인 13일 최고인민회의 제12기 5차 회의에서 국방위원회 제1위원장에 추대되면서 사실상 김정은 체제가 공식 출범했다.

신문은 사설 외에도 여러 기사를 통해 김정은의 '애민' 치적 소개에 열을 올렸다.

신문은 김 총비서가 "김일성-김정일주의의 본질을 인민대중제일주의로 정식화하고 인민을 위한 멸사복무를 당의 존재방식으로 내세웠다"고 선전했다.

신문은 지난해 코로나19 확산과 연이은 태풍·장마로 대규모 수해 발생 당시 김 총비서의 당 회의 소집과 피해현장 방문, 올해 평양시 1만 세대 살림집 건설 사업 등을 애민정신의 대표적 사례로 소개했다.

신문은 당 간부들에게도 김 총비서의 뜻을 따라 인민에 헌신할 것을 주문했다.

조선중앙방송도 이날 철도성당학교 강좌장 등 각계 인사들을 인터뷰한 내용을 보도하며 김정은에 대한 찬양과 충성 분위기를 띄웠다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr