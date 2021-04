[이번 주 IPO] 4월 둘째 주 수요예측·청약 일정은

[아시아경제 장효원 기자] 이달(4월) 둘째 주에는 비즈니스데이터 제공 전문 기업인 쿠콘이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 해성티피씨와 이삭엔지니어링은 일반 공모 청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆쿠콘= 2006년 설립된 쿠콘은 비즈니스 데이터 제공 전문 기업으로 B2B(기업 간 거래) 핀테크 전문기업 웹케시의 관계사다. 데이터의 수집·연결을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 금융, 공공, 의료, 물류, 유통, 통신 등 국내 500여 개 기관, 해외 40여 국가, 2000여개 기관으로부터 비즈니스 데이터를 수집·연결하고 있다.

쿠콘의 지난해 연결기준 실적은 영업수익 513억원, 영업이익 112억원, 당기순이익 188억원이다. 전년 동기 대비 영업수익은 24.56% 증가했으며 영업이익과 당기순이익은 각각 80.17%, 106.39% 늘었다. 영업이익률은 21.88%다.

총 공모 주식은 161만2319주다. 공모가 희망 범위는 3만1000∼4만원, 공모 예정 금액은 500억∼645억원이다. 오는 13∼14일 기관 투자자 수요예측에서 공모가를 확정하고 19∼20일에 일반 청약을 받는다. 이어 4월 하순 코스닥시장에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 하나금융투자, 공동 주관사는 삼성증권이다.

<공모청약>

◆해성티피씨= 감속기 제조업체 해성티피씨의 공모가는 기관투자자 대상 수요예측에서 1508.95대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가 희망밴드 최상단인 1만1500원을 초과한 1만3000원으로 확정됐다.

일반투자자를 대상으로 한 청약은 오는 12일부터 13일까지 진행하고 오는 4월 말 코스닥 시장에 상장한다. 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 25만주다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

1997년 설립된 해성티피씨는 감속기 전문 제조업체로 로봇용, 산업용 감속기 및 승강기용 권상기 제조와 판매, 수출입업을 영위하고 있다. 공모자금은 로봇용 감속기 부문의 연구개발 및 설비 분야에 투자할 방침이다.

◆이삭엔지니어링= 스마트팩토리 전문업체 이삭엔지니어링은 기관투자자 대상 수요예측에서 경쟁률 1427.15대 1을 기록하며 희망밴드 최상단인 1만1500원으로 공모가를 결정했다.

일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25%인 52만5000주로, 오는 12일부터 13일까지 진행된다. 상장은 21일로 예정됐다. 상장 주관은 신한금융투자가 맡았다.

2007년 설립된 이삭엔지니어링은 데이터를 수집·관리하고 생산 체계의 자동화 서비스를 제공하는 스마트팩토리 전문 기업이다. 공모 자금은 기존 자동화기술은 물론 디지털팩토리, 산업용 사물인터넷(IoT) 등 스마트팩토리 요소기술 고도화를 위한 인력확보, 시설투자 및 다양한 솔루션 개발을 위한 연구개발 투자에 주로 사용될 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr