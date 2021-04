삼성카드, 빅데이터 마케팅 플랫폼 '링크 파트너' 오픈

제휴사가 직접 마케팅 전과정 진행 가능

광고·리서치 서비스도 제공

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드는 제휴사가 삼성카드의 빅데이터와 인공지능(AI) 및 머신러닝 기반 알고리즘을 활용해 마케팅 전과정을 직접 수행 할 수 있도록 지원하는 빅데이터 마케팅 플랫폼인 '링크(LINK) 파트너'를 오픈했다고 11일 밝혔다.

링크 파트너는 2014년 삼성카드가 업계 최초로 시작한 빅데이터 기반 개인화 마케팅 시스템인 링크를 더욱 고도화 한 빅데이터 마케팅 플랫폼이다.

링크 파트너는 제휴사가 플랫폼에 접속해 고객 타겟팅, 시뮬레이션, 모니터링 등 마케팅 전 과정을 제휴사가 직접 수행할 수 있도록 한 것이 가장 큰 특징이다. 기존 링크는 제휴사가 마케팅을 요청하면 삼성카드가 빅데이터를 통해 해당 제휴사를 이용할 가능성이 높은 회원을 타겟팅해 마케팅을 대신 수행해 줬다.

이 플랫폼은 크게 ▲링크 오퍼(빅데이터 마케팅) ▲링크 애드(광고서비스) ▲링크 인사이트(리서치 서비스) ▲링크 리포트(분석정보 제공) ▲링크 보드(트렌드 리포트)의 5가지 항목으로 구성돼 있다.

제휴사는 삼성카드의 링크 파트너 플랫폼에 접속해 삼성카드의 빅데이터와 머신러닝을 활용한 타켓 마케팅, 마케팅 실적 실시간

모니터링, 타겟 고객 대상 LMS 발송, 설문 항목과 대상을 직접 선정한 고객 리서치 등 마케팅 전 과정을 직접 수행할 수 있다. 또 방문고객 특성, 주변 상권 분석, 업종 전망 등의 분석 정보와 최근 시장·고객 트렌드, 베스트 마케팅 사례 등 정보도 제공 받을

수 있다.

삼성카드 관계자는 "링크 파트너를 통해 제휴사가 삼성카드의 빅데이터와 AI 및 머신러닝 기반 알고리즘을 직접 활용할 수 있어

더욱 효율적인 마케팅을 할 수 있을 것으로 기대하고 있다"며 "앞으로도 삼성카드의 빅데이터 역량을 활용해 삼성카드 고객과 제휴사 모두가 혜택을 볼 수 있도록 다양한 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

