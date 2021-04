"이색 협업 확대" 이마트24, '오뚜기 순후추 라면 매운맛' 판매

15일 이색 협업 상품 '오뚜기 순후추라면' 이마트24 판매

"맛에 대한 궁금증 ↑, 눈길 사로잡는 패키지로 MZ세대 호응 예상"



[아시아경제 김유리 기자] 유통업계의 다양한 이색 협업 상품이 관심을 받고 있는 가운데 이마트24가 오는 15일부터 '오뚜기 순후추 라면 매운맛' 판매를 시작한다고 11일 밝혔다.

이마트24는 이번 상품이 평소 음식에 후추를 뿌려 먹는 것을 좋아하던 이마트24 라면 바이어가 오뚜기 측에 후추를 첨가한 라면을 만들어 보자고 제안, 오뚜기가 이를 받아들이면서 탄생하게 됐다고 말했다. 기존에 없었던 새로운 조합을 특별하고 재미있게 받아들이는 MZ세대 관심을 끌면서, 오뚜기가 보유한 레트로 감성 순후추를 활용할 수 있다는 점이 상품 개발로 이어졌다는 설명이다.

이마트24는 "후추 특유의 향과 알싸한 매콤함이 라면과 조화되는 포인트를 찾기 위해 수십 차례 테스트를 거치며 순후추 별첨 스프를 만들어 냈다"고 말했다. 가격은 1600원이다.

출시를 기념해 5월 말까지 2+1 덤증정 이벤트를 진행한다. 이마트24는 라면과 후추라는 전혀 다른 상품군의 조합을 통한 새로운 맛과 레트로 감성을 자극하는 패키지가 눈길을 끄는 이번 상품이 고객들의 호응을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실제로 이마트24가 숙취해소음료 브랜드와 '해장'이라는 콘셉트로 선보였던 '속풀라면×컨디션' 한정판 라면은 인기리에 판매되고 있으며, 하이트진로 캐릭터 '두꺼비'와 손잡고 출시한 두꺼비젤리는 젤리류 베스트3에 이름을 올리고 있다. 밸런타인·화이트데이를 겨냥해 만든 두꺼비 굿즈 기획상품은 SNS에서 이슈가 되기도 했다. 이밖에도 장수막걸리와 손잡고 선보인 문구류 2종도 좋은 반응을 얻고 있다

김운겸 이마트24 라면 바이어는 "이번 순후추라면은 기존에 느껴보지 못했던 새로운 맛, 레트로 감성, 이색 컬래버레이션이 주는 재미 등 다양한 매력을 지닌 라면"이라며 "맛있는 라면을 먹는 즐거움, 재미있는 상품을 SNS에 공유하는 즐거움 등 다양한 즐거움을 제공할 수 있는 상품을 지속 개발할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr