반도체 부족에…현대차 아산공장도 12~13일 가동중단

PCU 차량용 반도체 부족

울산1공장 이어 두 번째

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 오는 12~13일 아산공장의 가동을 중단키로 했다고 9일 밝혔다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 4,000 등락률 -1.73% 거래량 632,757 전일가 231,500 2021.04.09 14:53 장중(20분지연) 관련기사 투심 부활하나.. 코스피 거래대금 한달새 최고치 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로[클릭 e종목] "이노션 1Q 영업익 전년比 20%↓ 전망" close 아산공장은 그랜저, 소나타 등 인기 차종을 생산하는 곳이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 4,000 등락률 -1.73% 거래량 632,757 전일가 231,500 2021.04.09 14:53 장중(20분지연) 관련기사 투심 부활하나.. 코스피 거래대금 한달새 최고치 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로[클릭 e종목] "이노션 1Q 영업익 전년比 20%↓ 전망" close 에 따르면 이번 아산공장 가동 중단은 파워트레인컨트롤유닛(PCU) 부품에 들어가는 차량용 반도체 수급에 차질이 빚어진데 따른 것이다. 앞서 아이오닉 5, 코나 등을 생산하는 울산1공장 역시 반도체 수급 문제로 오는 14일까지 휴업키로 한 바 있다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 4,000 등락률 -1.73% 거래량 632,757 전일가 231,500 2021.04.09 14:53 장중(20분지연) 관련기사 투심 부활하나.. 코스피 거래대금 한달새 최고치 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로[클릭 e종목] "이노션 1Q 영업익 전년比 20%↓ 전망" close 관계자는 "협력사들과 차량용 반도체 재고 확보를 위해 최선을 다하고 있다"면서 "차량용 반도체 재고를 보유한 차량 모델 중심으로 생산 라인을 가동하는 등 반도체 수급 상황에 따라 생산계획을 조정하며 공장을 가동하고 있다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr