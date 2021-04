김해시, 방산기업 지원사업 설명회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 경남테크노파크 기계소재부품센터, 김해방산기업협의회와 공동으로 김해방산기업 지원사업 설명회를 개최했다고 8일 밝혔다.

이번 설명회에서 경남테크노파크는 시 자체 사업인 ‘김해 방산기업 경쟁력 강화 및 네트워킹 지원사업’과 경남도 사업인 ‘경남 방산 클러스터사업단 추진사업’에 대해 사업 현황, 참여 방법, 추진 일정 등을 소개하고, 많은 기업의 적극적인 참여를 당부했다.

또한 2월 구성된 협의회 임원진 소개와 협의회 회칙 등에 대해서도 논의했다. 설명회는 코로나19의 생활 방역 수칙 준수를 위해 사전신청을 받아 진행됐다.

협의회 초대 회장 삼정터빈 박종구 대표는 “지역 방산기업 간 교류와 상호 협력 및 정보 공유를 통한 기술 역량과 경쟁력 강화를 위해 27개 사가 뜻을 모았다”며 “시와 유기적 협력체계를 유지하고 방산 정책에 적극적으로 협조하겠다”고 말했다.

