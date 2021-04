[아시아경제 김대현 기자] 대유에이텍 대유에이텍 002880 | 코스피 증권정보 현재가 1,125 전일대비 10 등락률 -0.88% 거래량 652,727 전일가 1,135 2021.04.08 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스피-17일반도체 품귀현상!! 최대 공급처 “삼성전자”에 대량 납품한다! 지금 잡으세요. close 은 8일 운영자금 목적으로 110억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.

표면 이자율은 0%이고, 만기 이자율은 1.0%다. 만기일은 2026년 4월16일이다

