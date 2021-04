[아시아경제 김대현 기자] 비츠로셀 비츠로셀 082920 | 코스닥 증권정보 현재가 14,900 전일대비 100 등락률 -0.67% 거래량 106,360 전일가 15,000 2021.04.08 15:30 장마감 관련기사 올해 코스닥협회 회장에 장경호 이녹스첨단소재 대표비츠로셀, 주당 120원 현금배당 결정[e 공시 눈에 띄네]코스닥-3일 close 은 8일 자회사인 플렉스파워를 소규모 합병 방식으로 흡수합병한다고 공시했다. 합병기일은 오는 6월14일이다.

회사 측은 "합병을 통해 사업 역량 통합을 통한 사업 시너지 창출 및 경영 효율화를 기대하고 있다"고 설명했다.

김대현 기자