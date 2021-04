안도걸 차관, 추경 상황 직접 챙겨…"소상공인 재난지원금 57% 집행"

8일 '마포구 드림스퀘어' 방문

"생계형 자영업→기술력·영업력 강화"

[아시아경제 장세희 기자]안도걸 기획재정부 2차관이 8일 현장을 찾아 추가경정예산(추경) 집행 상황을 점검했다.

안 차관은 이날 오전 서울 마포구 드림스퀘어를 방문해 "버팀목플러스 자금이 지난 7일 기준 57%(약 3조9000억원) 이상 집행된 것으로 파악된다"고 밝혔다.

안 차관은 "코로나19를 비롯해 소상공인에게 어떤 위기가 닥치더라도 버티고 이겨낼 수 있는 경쟁력을 확보하도록 재정 지원과 투자를 확대하겠다"고 밝혔다.

소상공인이 재기할 수 있도록 사업 정리, 준비된 재창업, 새로운 직업역량 육성 등 세 가지 재기 프로그램을 설계 및 보강하겠다고 밝혔다. 아울러 생계형 자영업 구조에서 기술력과 영업력을 갖춘 자생적 구조로 전환할 수 있는 생태계를 조성하겠다고 밝혔다.

안 차관은 "위기 안에는 새로운 기회 요인이 움트고 있기 마련"이라며 "이번 위기를 소상공인과 자영업계의 체질 개선과 함께 경쟁력을 한 단계 도약하는 계기로 활용해야 한다"고 강조했다.

이어 "우리 자영업을 고부가가치 생활 밀착형 제품과 서비스, 양질의 일자리 창출의 보고가 되도록 발전시켜 나가야 한다"고 덧붙였다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr