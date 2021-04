뚝딱, 파로마 가구와 함께 우수가구 브랜드 위크 진행, 최대 41% 할인

품격 있는 인테리어, 실속 있는 쇼핑 서비스를 제공하는 몽땅뚝딱(이하 뚝딱)은 매주 우수 가구 브랜드와 협업하여 가구 기획전을 진행 중이다. 이번 주에 진행하는 가구 기획전은 ‘파로마가구’와 함께 진행한다.

파로마는 "자연 속 디자인 가구"라는 슬로건 아래 명장정신으로 60여년의 기술과 경험을 바탕으로 침실, 주방, 거실 가구 등을 총망라한 다양한 상품을 보유하고 있으며 이번 ‘뚝딱’에서 최대 41% 할인가로 봄맞이 가구기획전을 통해 고객들에게 판매될 예정이다.

‘뚝딱’ 커머스사업본부 곽용호 차장은 “품질이 우수한 파로마 가구와 협업하여 고객에게 합리적 가격으로 제공할 수 있는 브랜드 위크를 준비했다.”며 “뚝딱에는 품질 좋은 다양한 상품을 합리적 가격으로 판매하고 다양한 혜택을 준비하고 있으니 많이 관심을 주셨으면 좋겠다.”고 전했다.

또한 ‘뚝딱’은 인테리어 업계 최초로 100만 원 이상의 모든 인테리어 공사에 12개월 무이자 할부를 지원하는 프로그램도 진행하고 있다. 그동안 일부 부분공사에 대한 무이자 할부는 많았지만, ‘뚝딱’은 금액 제한 없이 모든 공사에 무이자 할부를 지원한다. 인테리어는 부분 시공이라도 최소 100만 원 대에서 일반적으로 1,000만 원 이상인 경우가 많은데 이번에 인테리어 시공 비용의 제한 없이 신용카드 12개월 무이자 혜택과 함께 고객들의 큰 호응을 얻고 있다.

인테리어 시공 상담 및 이벤트 참여는 홈페이지 및 앱을 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr