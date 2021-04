농심 '배홍동비빔면', 출시 4주 만에 700만개 판매

[아시아경제 이승진 기자] 농심은 '배홍동비비면'이 출시 4주(3.11~4.7) 만에 700만개 판매고를 돌파했다고 8일 밝혔다.

농심은 지난달 11일 출시한 배홍동비빔면이 출시 초반부터 대형마트 등에서 추가 공급 요청이 쇄도하자 최근 공급량을 출시 초기 대비 2배 가량 늘렸다.

농심 측은 배홍동비빔면의 인기 비결을 비빔장으로 꼽았다. 농심 관계자는 "기존 비빔면과 차별화되는 매콤새콤한 비빔장이 소비자의 입맛을 사로잡고 있는 것으로 보인다"라며 "올해 비빔면 수요가 더 커질 것으로 예상되는 만큼 적극적으로 영업, 마케팅활동을 펼쳐 비빔면 시장의 주도권을 잡겠다" 라고 말했다.

배홍동비빔면은 비빔면 시장을 공략하기 위해 농심이 선보인 신제품으로 배, 홍고추, 동치미를 갈아 숙성해 만든 비빔장이 특징이다. 농심은 국민의 입맛을 사로잡기 위해 1년여 간 전국의 비빔국수 맛집을 찾아가고, 최적의 조합을 연구한 끝에 배홍동비빔면을 완성했다.

