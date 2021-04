김해 푸르지오 하이엔드 2차, 견본주택 열고 분양 돌입

대우건설이 오는 9일 '김해 푸르지오 하이엔드 2차' 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나선다.

김해 푸르지오 하이엔드 2차는 지하 3층~지상 47층 7개동, 전용 59~84㎡ 총 1380가구로 조성된다.

타입별 가구수는 ▲59㎡A 64가구 ▲59㎡B 86가구 ▲59㎡C 334가구 ▲75㎡ 312가구 ▲84A㎡ 517가구 ▲84B㎡ 67가구다.

전 가구가 선호도 높은 전용 84㎡ 이하 중소형으로 구성되는 것이 특징이다. 3.3㎡당 평균 분양가는 1099만원이다.

단지가 들어서는 김해시는 비규제지역으로, 청약 통장 가입 후 6개월만 지나면 세대주뿐 아니라 세대원도 1순위 청약이 가능하다. 유주택자도 1순위로 청약할 수 있으며 가점제의 비중(40%)도 낮다. 전매제한이 없고 취득세 및 재산세, 양도세 등 부동산 관련 세금에 대한 부담도 크게 덜 수 있다.

단지는 조망과 채광, 통풍을 극대화한 전 세대 남향 위주로 배치되었으며 3bay와 4bay 구조다.

교통망으로는 동김해 IC를 통해 부산, 창원, 양산 등으로 접근할 수 있다. 도보 10분대의 부산김해경전철 인제대역을 이용할 수 있어 김해 및 타 지역으로의 접근이 용이하다.

입주예정일은 2024년 7월이며, 견본주택은 경상남도 김해시 안동 360-42에 마련된다. 견본주택은 온라인 견본주택을 통해 사전 예약해 방문할 수 있다.

