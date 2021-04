블록체인 기반 플랫폼 하이블럭스, 벤처기업 인증 획득

소셜 미디어 큐레이션 플랫폼 ‘하블(HABL)’을 개발한 하이블럭스가 정부로부터 벤처기업 인증을 획득했다고 밝혔다.

벤처기업 인증은 벤처기업 육성에 관한 특별 조치법에 따라 기업의 기술과 성장 가능성, 재무 안정성 등의 항목을 평가해 정부가 기업에 부여하는 인증제도다.

하이블럭스는 블록체인 기반 플랫폼을 개발 및 서비스하는 기업으로, 지난 1분기 ‘소셜 미디어 인맥 지도 장치’, ‘소셜 네트워크 메시지 전파’ 등의 특허에 이어 품질 보증 ‘ISO9001’ 인증까지 보유하면서 그 역량을 인정받아 이번 벤처기업 인증을 획득하게 됐다.

하이블럭스 관계자는 "앱테크를 운영하는 기존 플랫폼들은 입문 장벽이 높지만, 하블은 누구나 쉽고 재밌게 수익을 실현하는 것을 목표로 한다. 현재 많은 사람의 입소문을 타면서 하블의 가입자 수가 10만 명을 돌파했다. 이번 벤처기업 인증을 통해 하이블럭스의 기술력과 기업 잠재력을 인정받은 만큼 앞으로도 좋은 플랫폼으로 거듭나도록 하겠다"고 전했다.

한편, 하이블럭스가 운영 중인 하블은 기존 소셜미디어에 흩어져 있는 콘텐츠들을 한곳에 모아보는 ‘큐레이션’ 기능과 활동에 따라 손쉽게 수익을 낼 수 있는 ‘앱테크’로 놀면서 돈도 버는 새로운 문화를 창조해가고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr