풀무원, ‘정백홍 비빔면’ 3종 출시

[아시아경제 이승진 기자] ‘정·백·홍면’으로 라면사업을 본격화하고 있는 풀무원이 후속작 ‘정·백·홍 비빔면’을 선보인다.

풀무원식품은 여름철 계절면 성수기를 앞두고 신개념 공법으로 만든 비빔면 3종 ‘자연은맛있다 정·백·홍 비빔면’을 출시했다고 8일 밝혔다.

‘정·백·홍 비빔면’은 지난해 8월 말 정·백·홍면을 출시한 이래 약 7개월 만에 선보이는 라면 신제품이자 ‘자연은맛있다’의 첫 비빔면이다.

풀무원은 여름철 대세인 비빔면을 출시하되, 그동안 없던 콘셉트로 차별성을 강조한 비빔면을 기획했다. 정·백·홍 비빔면은 로스팅을 거쳐 진하고 또렷한 끝맛을 내는 새로운 비빔면 시리즈다.

풀무원은 다양한 소비층의 수요를 충족시킬 수 있도록 채식 지향, 어린이를 포함한 가족, 매운맛을 선호하는 젊은 층으로 세분화했다. 다른 재료를 추가로 넣어 먹는 경우가 많은 비빔면 특성을 반영해 기존 비빔면 제품들(30~38g)보다 비빔장을 넉넉하게 담았다.

‘정비빔면’은 식물성 원료로 만든 비빔면이다. 육류 원료를 첨가하지 않고 사과, 배 등 과일농축액과 고추장 숙성해 맛을냈다. 콩에서 얻은 식이섬유인 소이화이버를 함유해 쫄깃한 식감을 완성했다.

‘백비빔면’은 매실간장 비빔면이다. 매실, 과일, 채소와 숙성 비법 간장을 조합한 액상스프로 감칠맛을 끌어올렸다. 면에는 메밀을 더해 소스가 잘 배어든다. 참깨와 김 고명 건더기 스프도 들어있어 별도 재료 없이도 간편하게 한 그릇을 만들어 먹을 수 있다.

‘홍비빔면’은 강렬한 매운맛이 특징인 하늘초 물비빔면이다. 베트남 하늘초를 더해 더욱 알싸하고 매콤해진 숙성 양념장이 핵심이다. 넉넉하게 든 비빔장에 물을 타서 먹는 물비빔면 스타일로 다양한 재료를 추가해도 맛이 연해지지 않는다.

권순원 풀무원식품 자맛 사업부 PM은 “성장하는 비빔면 시장에서 정·백·홍 비빔면 3종은 다양한 취향을 가진 소비자 모두가 즐길 수 있도록 각각의 개성을 뚜렷하게 담아낸 비빔면이다. 취향에 따라 정·백·홍 비빔면을 즐기며 새로운 여름의 맛을 느껴보시길 바란다“고 말했다.

