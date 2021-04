[아시아경제 공병선 기자] 대한방직 대한방직 001070 | 코스피 증권정보 현재가 41,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,382 전일가 41,250 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일섬유패션업에 기활법 적용…"특별고용지원업종 추가"【주식자금만 10년 부자네】 DSR걱정 NO! 평가금액 3배까지 즉시 입금 가능! close 은 오는 6월4일 오전 10시 임시주주총회를 연다고 7일 공시했다.

