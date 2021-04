GC녹십자웰빙, 간질환 예방 및 치료용 조성물 국제특허 출원

[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자웰빙 녹십자웰빙 234690 | 코스닥 증권정보 현재가 12,550 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 99,236 전일가 12,550 2021.04.07 11:43 장중(20분지연) 관련기사 GC녹십자웰빙, "암악액질 치료 신약, 근육감소 억제 효과 있어"녹십자웰빙, 130억 단기차입금 증가 결정GC녹십자웰빙 "암에 의한 전신쇠약 치료제, 근위축 억제 효과 확인" close 은 '태반추출물을 포함하는 비알콜성지방간염(NASH) 질환 치료용 조성물'에 대한 국제특허(PCT) 를 출원했다고 7일 밝혔다.

이번 특허 출원은 산업통상자원부의 지원을 받아 한국화학연구원 제브라피쉬 기반 플랫폼사업단에서 수행된 연구 결과를 기반으로 이뤄졌다. 연구는 인간과 높은 유전적 유사성을 가지고 있는 제브라피쉬 모델에서 형광염색으로 염색된 간의 면적과 강도를 히트맵을 통해 분석하는 방식으로 진행됐다.

그 결과, 태반 추출물 0.05%~0.1%를 처리한 실험군에서 타목시펜에 의해 유도된 지방간 모델 대비 약 60% 수준의 지방 축적 감소 현상이 나타났다. 이와 함께 별도의 비만 유도 마우스 모델(C57BL/6J)에서도 간 조직의 손상 여부를 알 수 있는 수치인 아스파라긴산분해효소(AST)와 알라닌분해효소(ALT)를 태반 추출물이 유의한 수준으로 저해함을 확인했다.

GC녹십자웰빙은 현재 만성 간 질환자를 대상으로도 태반 추출물의 임상 2상을 진행중이다. 회사 관계자는 “이번 PCT 출원과 관련해 내년 미국, 유럽, 중국 등 글로벌 시장을 타깃으로 각국별 진입에 들어갈 계획”이라고 설명했다.

비알콜성지방간염(NASH)는 음주력과 관계없이 간에 지방 축적 및 염증이 발생하는 만성질환이다. 최근 서구화된 식습관으로 환자가 많이 늘고 있지만 승인된 치료제는 아직 없다. 치료제 시장규모는 2026년 기준 30조원 수준으로 추산되고 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr