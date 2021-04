뉴로핏 ‘NEUROPHET AQUA’ 유럽 CE 인증 획득…“글로벌 수출길 개척”

[아시아경제 유현석 기자] 뇌질환 AI솔루션 전문기업 뉴로핏은 뇌영상분석 소프트웨어 ‘뉴로핏 아쿠아(NEUROPHET AQUA)’의 유럽 CE 인증을 획득했다고 7일 밝혔다.

‘뉴로핏 아쿠아’는 환자의 뇌 자기공명영상(MRI)을 분할해 뇌 위축 정도 등의 상태를 객관적인 레포트로 도출하는 뇌질환 분석 솔루션이다. 핵심 기술인 AI 기반 ‘뉴로핏 세그엔진(Neurophet SegEngine)’을 ‘뉴로핏 아쿠아’ 솔루션에 적용해 인종, 나이, 성별에 관계없이 1분 이내에 MRI 분할 및 분석할 수 있도록 했다.

뉴로핏은 이번 CE 획득으로 유럽 시장에 ‘뉴로핏 아쿠아’를 공급할 수 있게 됐다. 유럽 시장조사기관 욜 디벨로먼트(Yole Development)에 따르면 세계 의료 영상용 인공지능 시장은 2019년부터 연평균 36% 성장해 2025년 29억 달러(한화 약 3조2625억원)을 넘을 것으로 예측된다.

빈준길 뉴로핏 대표이사는 "조건이 까다로운 유럽 CE 인증 획득을 통해 아쿠아의 기술력을 해외에서도 입증했다"며 "유럽 의료기관과의 현지 테스트 및 공동 연구를 통해 글로벌 진출에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

한편 뉴로핏은 지난 3월 아쿠아의 업그레이드 버전인 ‘아쿠아 2.0’에 대해 식품의약품안전처로부터 2등급 의료기기 인증을 획득했으며 이달 중 출시 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr