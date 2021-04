한진, 택배·물류업계 최초 모바일 게임 출시

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 42,600 전일대비 300 등락률 -0.70% 거래량 43,413 전일가 42,900 2021.04.02 13:21 장중(20분지연) 관련기사 한진그룹 경영권 분쟁 종료…KCGI, 공동보유 계약 해지한진 물류차량에 SK 친환경윤활유 쓴다SK루브리컨츠-㈜한진, 탄소 감축 위해 '윤활유 협력' close 은 업계 최초로 모바일 택배게임 ‘택배왕 아일랜드’를 출시한다고 2일 밝혔다.

언택트 시대에 라스트마일의 중요성이 커지고 있는 가운데 무형의 택배·물류 서비스를 젊고 친근한 모바일 게임을 통해 고객에게 새로운 방식의 간접 경험을 제공하여, 재미있고 스마트한 택배·물류 문화에 대한 공감과 이해도를 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

‘택배왕 아일랜드’는 택배왕을 꿈꾸는 동물들이 모여 사는 섬에 악당의 장난으로 마비가 되어버리는 택배 시스템을 다양한 능력을 지닌 총 11종의 귀여운 ‘ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 42,600 전일대비 300 등락률 -0.70% 거래량 43,413 전일가 42,900 2021.04.02 13:21 장중(20분지연) 관련기사 한진그룹 경영권 분쟁 종료…KCGI, 공동보유 계약 해지한진 물류차량에 SK 친환경윤활유 쓴다SK루브리컨츠-㈜한진, 탄소 감축 위해 '윤활유 협력' close 택배 히어로즈’가 택배를 기다리는 고객을 위해 시스템을 원래대로 되돌리는 이야기다.

대표적인 택배 프로세스인 분류, 상차, 배송 프로세스를 모티브로 라스트마일까지 체험할 수 있는 미니게임 3종을 간단한 조작으로 재미있게 즐길 수 있는 3D 형태의 캐주얼 아케이드 게임이다.

현재는 사내 전 직원을 대상으로 게임 서포터즈 운영 등 사내 테스트를 통해 완성도를 높이고 있다.

또한, 게임 내 광고를 유치하는 수익모델을 구축하여 택배기사 근로환경 개선에 활용하는 등 회사와 택배 종사자가 상생할 수 있는 사회적 가치를 창출할 계획이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr