이천우체국장·대구우편집중국장 16일까지 공개 모집

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 과장급 개방형직위인 이천우체국장, 대구우편집중국장을 공개모집한다고 2일 밝혔다.

이천우체국장은 관할 지역의 우정 서비스를 책임지는 우체국장으로서 해당 관서의 경영계획 수립·시행, 우편·예금·보험 사업 관리, 노무관리 및 근로감독 등의 업무를 수행한다. 대구우편집중국장은 대구광역시 및 경북 일대의 우체국 물류서비스를 책임지는 기관장으로 해당 관서의 경영계획 수립·물류업무 총괄 관리·노무관리 및 근로감독 등의 업무를 수행하게 된다.

응시 원서는 오는 16일까지 접수한다. 서류심사 및 면접시험을 거쳐 해당 직위의 적격자를 선발한다. 면접시험에서는 공무원으로서의 정신자세, 예의·품행 및 성실성, 전문지식과 그 응용 능력, 창의력·의지력 및 발전가능성, 의사표현의 정확성과 논리성 등을 평가하게 된다.

합격자는 오는 6~7월 중 임용예정이며, 응시자격 요건 등 상세한 사항은 우정사업본부 운영지원과 인사담당에게 문의하거나 우정사업본부 홈페이지 및 나라일터 홈페이지를 참조하면 된다.

