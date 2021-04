"오늘만 딱 알려드립니다" 빨리 종목 받아가세요

▶▶매일 좋은 종목 무료로 드립니다 ▶종목 받아보기 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

●두나무 관련주●

암호화폐 거래소를 운영하는 두나무가 나스닥 상장을 타진함에 따라 관련주들에 대한 관심이 뜨겁다. 특히 이 가운데 지분율 8% 가량을 가지고 있는 '이 종목'이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 기대된다. 당사는 이 밖에 블록체인, 데이팅앱 등에 투자, 안정적인 수익망을 갖췄다. 엄청난 수급이 몰리고 있는 만큼 오를 여지가 충분하다. 관련주 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

▶▶두나무 상장 수혜주 ▶해당 종목 정보 선착순 배포 中 (클릭)

●차량용 MCU 관련주●

차량용 MCU가 품귀현상을 겪으면서 몸값을 높이고 있다. 특히, '이 기업' 주가 향방에 대한 관심이 뜨겁다. 지난 3분기 기준 전년대비 영업이익이 144.1%, 당기순이익은 115.6% 이상 성장했으며, MCU 소재 원가 상승 및 공급량 증가로 현재 주가보다 100% 이상 성장할 것으로 예측되고 있다. 관련주 정보는 아래 링크를 통해 선착순으로 배포하고 있다.

▶▶꼭 사야할 차량용 MCU관련주 ▶▶관련주 정보 선착순 무료 배포 中 (클릭)

관심종목: 신성통상 신성통상 005390 | 코스피 증권정보 현재가 1,695 전일대비 5 등락률 +0.30% 거래량 2,824,581 전일가 1,690 2021.04.01 12:52 장중(20분지연) 관련기사 신성통상, 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승세에 6.15% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-22일“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close , 레이크머티리얼즈 레이크머티리얼즈 281740 | 코스닥 증권정보 현재가 3,915 전일대비 315 등락률 +8.75% 거래량 35,993,377 전일가 3,600 2021.04.01 12:53 장중(20분지연) 관련기사 레이크머티리얼즈, SK트리켐과 180억 규모 공급 계약 체결반도체, 2차전지 모두 잡고 싶다면? 당장 주목해야 할 핵심 株레이크머티리얼즈, 신규시설장비 77억원 투자 close , 이스타코 이스타코 015020 | 코스피 증권정보 현재가 1,510 전일대비 10 등락률 -0.66% 거래량 3,061,325 전일가 1,520 2021.04.01 12:53 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제이스타코, 검색 상위 랭킹... 주가 -13.85%이스타코, 주가 1480원 (25.42%)… 게시판 '북적' close , 형지I&C 형지I&C 011080 | 코스닥 증권정보 현재가 1,735 전일대비 45 등락률 -2.53% 거래량 1,655,709 전일가 1,780 2021.04.01 12:53 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]형지I&C, 美 아마존 입점 소식에 '상한가' 《시선집중》 "느긋하게 바라보다 후회할걸요?" 빨리 잡아야하는 종목들【화제의테마】 어떤 종목이 뜰지 궁금하다고요? 한번은 꼭 보세요 close , 흥국에프엔비 흥국에프엔비 189980 | 코스닥 증권정보 현재가 5,410 전일대비 10 등락률 -0.18% 거래량 12,155,664 전일가 5,420 2021.04.01 12:53 장중(20분지연) 관련기사 “빨리 와서 받아가세요” 좋은 정보 금방 사라집니다흥국에프엔비, 검색 상위 랭킹... 주가 2.98%‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.