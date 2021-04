[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 24,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 105,162 전일가 24,500 2021.04.01 10:23 장중(20분지연) 관련기사 자동차보험 시장 20조 육박…대형 4개사 85% 독식현대해상, 금소법 시행 대비 소비자보호 실천 다짐 선서"보험 소송 남발"…지난해 소송가액만 2조 넘어(종합) close 은 네이버클라우드, 네이버클로바와 클로바 챗봇을 활용한 고객용 모바일 인공지능(AI) 챗봇 서비스 '마음봇'을 운영한다고 1일 밝혔다.

마음봇은 네이버 모바일 검색결과 화면에 AI챗봇 연결 아이콘이 배치되는 국내 최초의 챗봇 모델이다.

마음봇에서 보험계약조회, 보험료 납입, 보험금 청구, 다이렉트 자동차보험 가입, 지점 위치 안내 등 다양한 업무 처리와 상담 서비스를 원하는 때 언제든 이용할 수 있다.

특히 마음봇은 상담 유형에 따라 챗봇 메뉴가 배치되고, 텍스트 위주가 아닌 이미지 형태의 맞춤형 상담 답변을 제공하는 등 고객 친화적 인터페이스로 구성돼 쉽고 직관적으로 이용할 수 있도록 했다.

정규완 현대해상 디지털전략본부장은 "새롭게 개발된 마음봇을 통해 챗봇에 익숙지 않았던 고객들도 쉽고 편하게 이용할 수 있게 되길 기대한다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr