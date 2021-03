[아시아경제 박지환 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,150 전일대비 100 등락률 -0.66% 거래량 510,679 전일가 15,250 2021.03.31 15:30 장마감 관련기사 아시아나항공, 300억 규모 에어부산 전환사채 취득아시아나항공, 에어서울에 300억 규모 금전대여 결정아시아나항공, 제주노선 특가 이벤트…2만7100원부터 close 은 정성권 부사장을 신임 대표 이사로 선임했다고 31일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr