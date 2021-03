경북도, 도민주도형 '그린뉴딜 플랫폼' 구축 … 포스코 등 6개 기관 MOU

2030까지 도내 100㎿ 1700억 규모 공유태양광 운영

'우리집RE100 전력플랫폼' 활용 성공확산 모델 사례

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 31일 오후 2시 포항공과대학교에서 '도민주도형 그린뉴딜 플랫폼 구축'을 위한 상호협력 양해각서(MOU)를 체결한다.

이날 협약에는 경북도를 비롯해 ㈜에이치에너지, ㈜포스코, 경북우리집RE100 협동조합, 포항공대, ㈜피엠그로우 등이 참가한다.

그린뉴딜 정책의 핵심인 신재생에너지 확대·전환과 저탄소 경제구조로 전환, 공유형 태양광?에너지 프로슈머?오픈 빅데이터 센터?전력 플랫폼 구축을 통해 그린뉴딜 실현과 에너지 혁명에 선제적으로 대응하고자 이번 협약을 추진했다는 게 경북도의 설명이다.

이번 협약에 따라 경북도는 공유태양광 구축 관련 인허가 등 행정을 지원하고, ㈜에이치에너지는 도민주도형 공유태양광과 그린뉴딜 플랫폼을 구축하게 된다.

포스코는 플랫폼을 활용한 스마트시티 및 산업단지를 조성하고, 경북우리집RE100 협동조합은 실제 공유태양광을 운영하면서 에너지 복지와 관련된 사업모델을 개발하게 된다.

포항공대의 경우 전력데이터 수집·공유·공동연구를, ㈜피엠그로우는 플랫폼과 결합한 전기차충전서비스 상품 등 에너지 신사업을 발굴하는 역할을 맡게 된다.

이번 협약을 통해 경북도는 향후 2030까지 경북도내 100㎿, 1700억원 규모의 소규모 공유태양광을 순수 도민 자본으로 구축하게 된다. 발전수익 전액을 지역의 참여자가 나누어 가지는 구조로, 지난해 경북도가 정부 공모사업으로 구축했던 '우리집RE100 전력플랫폼'을 활용한 성공확산 모델을 창출한다는 점에서 의미가 있다.

'우리집RE100'이란 가정에서 쓰는 전기를 100% 친환경 재생에너지로 충당한다는 의미로, 경북도가 2020년 정부 공모사업을 진행하면서 전국 최초로 사용됐다.

전력거래 플랫폼을 구축하는 이 사업을 통해 옥상 발굴, 발전설비 설치, 전력거래 중개, 전기료 정산·청구 등 다양한 서비스 제공의 틀이 마련됨으로써 도민 누구나 공유형태양광 발전 사업에 손쉽게 참여할 수 있게 된다.

송경창 환동해지역본부장은 "이번 MOU를 통해 에너지 규제 특례 발굴과 스타트업 기업 지원으로 에너지 신산업을 체계적으로 육성하고, 수소연료전지 특구 지정 등 혁신적 녹색산업 기반을 마련하는데 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr