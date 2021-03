아이큐어, 도네페질패치 美 FDA 1상 IND 신청

[아시아경제 박지환 기자] 아이큐어 아이큐어 175250 | 코스닥 증권정보 현재가 44,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 43,150 2021.03.31 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 아이큐어, 주당 0.2주 무상증자 결정아이큐어, 검색 상위 랭킹... 주가 -6.03%아이큐어, 주가 6만 9800원 (-7.92%)… 게시판 '북적' close 는 도네페질패치의 미국 식품의약국(FDA) 제1상 임상시험계획(IND)을 신청했다고 31일 공시했다. 대상질환명은 알츠하이머병이다.

이번 임상은 건강한 성인을 대상으로 'IPI-401' 패치를 1주 2회 경피투여할 때와 '아리셉트정' 1일 1회 경구투여 시의 항정상태 약동학을 평가하기 위한 것이다.

