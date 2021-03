[아시아경제 지연진 기자] 메타랩스 메타랩스 090370 | 코스피 증권정보 현재가 1,175 전일대비 25 등락률 -2.08% 거래량 578,257 전일가 1,200 2021.03.30 13:53 장중(20분지연) 관련기사 하나라도 물려 있다면? 해결방법 알려드립니다메타랩스, 주가 1210원.. 전일대비 -1.22%한 종목 이상 물리신분? 제대로 도와드려요 close 는 30일 정기 주주총회에서 최진오 대산세무그룹압구정 대표세무사를 사외이사로 재선임했다고 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr