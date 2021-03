과기부 "창업 7년 미만 ICT 기업들, 멘토링 신청하세요"

멘토링 프로그램 운영사업

4월 20일까지 175개사 모집

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 '정보통신기술(ICT) 혁신기업 멘토링 프로그램 운영사업' 2021년 중반기 전담 멘티기업과 CEO 전담 멘토를 모집한다고 30일 밝혔다.

ICT 혁신기업 멘토링 프로그램 운영은 선배 벤처기업인 등 ICT 창업경험이 있는 전담멘토들의 멘토링 등을 통해 ICT창업기업의 기술·경영 애로사항 등을 진단하고 해결방안을 제시해주는 지원 프로그램이다. 2013년부터 계속사업으로 추진됐다.

과기정통부는 ICT 창업기업의 성장과 일자리 창출을 위해 2021년 1차 추경을 통해 ICT 혁신기업 멘토링 프로그램 운영사업에 16억2000만원의 추가경정예산을 확보한 바 있다.

모집 기간은 이달 31일부터 내달 20일까지 21일간이다. 평가를 거쳐 4월 최종 175개사를 선정한다. 멘티기업 신청 자격은 ICT·4차산업혁명 기술 분야의 창업 3년 이내 초기창업기업 또는 창업 7년 미만 성장단계기업이다.

멘토링을 담당하는 CEO 전담 멘토는 총 30명을 모집한다. 기술 연구개발(R&D) 및 사업화 경력이 10년 이상인 ICT 및 4차산업혁명 기술분야 벤처CEO·대기업CTO·출연연 출신의 고경력 인재라면 신청할 수 있다.

멘티로 선정되면 CEO전담멘토단의 전담 멘토링을 비롯해 ICT법률·전문기술멘토링, 실전창업교육, 투자유치 지원 등 성장단계에 필요한 맞춤형 프로그램을 무료로 지원받는다. CEO 전담 멘토는 멘토에 필요한 맞춤형 교육을 수료한 후 멘티 기업의 성장을 돕게 된다.

모집공고는 과기정통부 또는 K-ICT 창업멘토링센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

