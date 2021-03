[아시아경제 유현석 기자] 무림P&P 무림P&P 009580 | 코스피 증권정보 현재가 5,010 전일대비 80 등락률 +1.62% 거래량 292,249 전일가 4,930 2021.03.29 15:30 장마감 관련기사 무림P&P, 이도균 사내이사 재선임무림P&P, 제지 테마 상승세에 2.05% ↑무림P&P, 제지 테마 상승세에 5.96% ↑ close 는 무림페이퍼와 무림SP와 568억원 규모의 활엽수 표백화학펄프(HW-BKP) 공급계약을 체결했다고 29일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 10.8%에 해당하며 기간은 오는 12월31일까지다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr