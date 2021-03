[아시아경제 유현석 기자] 드래곤플라이 드래곤플라이 030350 | 코스닥 증권정보 현재가 2,265 전일대비 5 등락률 +0.22% 거래량 130,098 전일가 2,260 2021.03.29 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정드래곤플라이, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.99%《시선집중》 "아 이거 매수각인가?" 이 시점에 잡아야할 섹터별 유망주 close 는 16회차 전환사채(CB)의 전환가액이 2601원에서 2329원으로 낮아졌다고 29일 공시했다. 이로인해 전환 가능한 주식수는 384만4675주에서 429만3688주로 늘었다. 사유는 시가하락에 의한 전환가액 조정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr