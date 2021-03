[아시아경제 유현석 기자] 아이에스이커머스 아이에스이커머스 069920 | 코스닥 증권정보 현재가 4,015 전일대비 20 등락률 -0.50% 거래량 8,907 전일가 4,035 2021.03.29 15:30 장마감 관련기사 아이에스이커머스 "지난해 영업이익 4억원…4년 만의 턴어라운드"아이에스이커머스, 2분기 연속 흑자…"독점 상품 판매 확대로 수익성 개선"[공시+]아이에스이커머스, 1분기 영업익 1억원…"흑자전환 성공" close 는 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행을 위해 자기주식 54만5702주를 주당 4398원에 매각한다고 29일 공시했다. 총 처분예정금액은 24억원이며 예정일자는 오는 31일이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr