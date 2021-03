“빨리 받아가세요” 시간이 많지 않아요

▶▶실시간 급등 유망주 무료로 뿌립니다 (클릭)

정확한 주식분석으로 개인투자자들에게 주목받고 있는 데이드투자그룹에서 조만간 떠오를 것으로 예측되는 종목들을 단독으로 분석해 내놓았다.

▶▶개인투자자들은 잘 모르는 보석같은 종목들 지금 확인하세요 (클릭)

♣반도체관련주♣

#**피*씨 (0***7*)

반도체 식각장비 업체 생산 업체로 주요 공급처로는 SK하이닉스를 가지고 있다. 반도체 공급량이 폭증하면서 장비 생산량도 폭증하고 있다. 또한, 북미 지역 공략을 통해 사업포트폴리오를 확장하면서 연간 성장률이 40%에 이를 정도로 막강한 기업이다. 현재 급상승 구간에 진입한 만큼 지금 미리 매수해두는 것이 좋다.

▶▶오늘 아니면 기회 없다! ▶급등 정보 받아보기 (클릭)

#*한*운 (*0***0)

‘이 종목’ 만큼은 절대로 놓쳐서는 안된다. 코로나19 영향으로 인한 컨테이너선 및 벌크선 감소로 인해 운임단가가 47% 상승했고, 수에즈 운하 폐쇄로 인한 추가 상승여지도 있어 주가에 이러한 요소들이 반영되고 있다. 특히, ‘이 종목’은 동종업 대비 저평가이기 때문에 수익성이 더 커질것으로 보인다.

▶▶급등 지점 포착 완료 ▶매일 관련주 정보 받기 (클릭)

이 밖에 데이드투자그룹에서는 실시간 핫트렌드 종목을 아래 링크를 통해 무료로 배포하고 있다.

▶▶매일 아침마다 증권가 찌라시 보내드려요 (클릭)

관심종목: 쌍용양회 쌍용양회 003410 | 코스피 증권정보 현재가 7,680 전일대비 130 등락률 +1.72% 거래량 5,969,720 전일가 7,550 2021.03.29 13:23 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 [특징주] 주택공급 확대 기대감에 시멘트株 상승[클릭 e종목]"쌍용양회, 단가인상·물량확대 수익 개선세 지속" close , 셀루메드 셀루메드 049180 | 코스닥 증권정보 현재가 7,400 전일대비 780 등락률 -9.54% 거래량 1,984,478 전일가 8,180 2021.03.29 13:23 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 제약사와 대규모 계약 체결!! 바이오 황제株 주가급등합니다!!정부 발표합니다!! 바이오 백신 대장 株 ‘주가급등’ 시작합니다!!큰손 외인들이 매수한 글로벌 ‘바이오’ 황제 株 찾았습니다 close , 오성첨단소재 오성첨단소재 052420 | 코스닥 증권정보 현재가 4,175 전일대비 110 등락률 +2.71% 거래량 5,733,955 전일가 4,065 2021.03.29 13:23 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제오성첨단소재, 마리화나(대마) 테마 상승세에 4.8% ↑“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 삼표시멘트 삼표시멘트 038500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,770 전일대비 130 등락률 +2.30% 거래량 7,119,401 전일가 5,640 2021.03.29 13:23 장중(20분지연) 관련기사 “빨리 확인하세요” 하루하루가 급합니다삼표시멘트, 시멘트/레미콘 테마 상승세에 5.45% ↑[특징주] 주택공급 확대 기대감에 시멘트株 상승 close , 대성창투 대성창투 027830 | 코스닥 증권정보 현재가 3,400 전일대비 75 등락률 -2.16% 거래량 10,623,975 전일가 3,475 2021.03.29 13:23 장중(20분지연) 관련기사 본격적 우상향, 무한급수로 늘어가는 주가를 보아라! 내일이 더 기대되는 초특급 유망주들! 지금 확인하세요대성창투, 커뮤니티 활발... 주가 2.78%. close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.