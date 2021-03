[특징주]이재명 관련주 오리엔탈정공 강세‥25.2%↑

[아시아경제 박소연 기자] 오리엔탈정공 오리엔탈정공 014940 | 코스닥 증권정보 현재가 3,655 전일대비 540 등락률 +17.34% 거래량 12,545,574 전일가 3,115 2021.03.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 오리엔탈정공, 조선기자재 테마 상승세에 20.22% ↑오리엔탈정공, 조선기자재 테마 상승세에 6.88% ↑《시선집중》 수익을 향해 쏴라! 당신에게 기쁨을 줄 종목들 close 이 장초반 강세다.

오리엔탈정공은 29일 오전 9시42분 기준 코스닥 시장에서 전 거래일 대비 785원(25.2%) 오른 3900원에 거래되고 있다.

오리엔탈정공은 이재명 경기도지사가 어린시절 오리엔트정공 계열사인 성남의 오리엔트시계 공장에서 소년공으로 일한 사실이 알려지면서 이재명 관련주로 분류됐다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr