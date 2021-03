[단독] HMM, '프레스티지호' 희망봉 우회 결정

수에즈 운하 사태에 선제적 대응

英 사우샘프턴항서 태국 람차방 기항

디 얼라이언스 공동선박도 우회 논의

단독[아시아경제 이동우 기자] 아시아와 유럽을 잇는 핵심 항로인 수에즈 운하의 재가동이 지연되는 가운데 국적선사 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중 close 의 임시선박 '프레스티지호'가 남아프리카공화국 희망봉을 우회하기로 결정했다.

27일 해운업계에 따르면 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중 close 의 5000TEU급 컨테이너선 ' HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중 close 프레스티지호'는 지난 25일(현지시간) 영국 사우샘프턴항을 출발해 아시아로 향하고 있다.

이 배는 국내 기업의 수출을 돕기 위해 철강, 자동차부품, 가전 등을 싣고 지난 1월 말 부산항에서 출발해 목적지인 네덜란드 로테르담 등을 운항한 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중 close 의 첫 유럽 노선 임시선박이다.

프레스티지호는 사우샘프턴항에서 수에즈 운하 대신 희망봉을 우회해 다음 달 25일 태국 람차방에 기항할 예정이다. 이후 베트남 붕따우를 거쳐 일부 변동을 고려해 5월 초에는 부산항에 도착한다는 계획이다. 희망봉으로 노선을 변경한 만큼 항해 거리가 약 9000㎞ 늘어나 운항 기간은 7일~10일 더 소요된다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중 close 이 프레스티지호의 희망봉 우회를 결정한 이유는 수에즈 운하 재개가 수 주일 더 걸릴 수 있다는 우려에 선제적으로 대응하기 위해서다. 프레스티지호는 글로벌 선사와 맺은 해운동맹 협력체제인 ‘디 얼라이언스’의 공동운항 선박에 해당하지 않아 독자적인 결정이 가능했다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중 close 은 프레스티지호에 이어 수에즈 운하에 좌초된 선박 부양 작업 경과를 지켜본 후 ‘디 얼라이언스’ 회원사들과 함께 공동선박의 희망봉 우회를 논의한다는 방침이다. 현재 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중 close 의 2만4000TEU급 초대형 컨테이너선 ' HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중 close 그단스크호'는 수에즈 운하 인근 해상에서 사흘째 대기 중이다.

지난 23일 오전 수에즈 운하 남쪽에서 대만 선사 에버그린이 운영하는 2만TEU급 초대형 컨테이너선 '에버 기븐'호가 중국에서 출발해 네덜란드로 가던 도중 좌초했다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 54,130,619 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 배재훈 HMM 대표 재선임…임기 1년인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..“숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중 close 관계자는 "수에즈 운하 사태에 우리 화물을 실은 임시선박인 프레스티지호의 희망봉 우회를 우선 결정했다"며 "이번 주 운하 복구 상황을 지켜본 후 공동 선박의 우회 여부를 멤버사들과 논의해 결정할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr