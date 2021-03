[아시아경제 유현석 기자] 에이디칩스는 경기도 포천시 내 유통용지를 149억원에 스페이스4동북허브 주식회사(space4 NE Hub Inc.)에게 양도하기로 했다고 26일 공시했다. 회사 측은 유형자산 처분을 통해 재무구조 개선이 목적이라고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr