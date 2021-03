종근당홀딩스, 김태영 신임 대표이사 선임

[아시아경제 이춘희 기자] 종근당의 지주회사인 종근당홀딩스 종근당홀딩스 001630 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 2,000 등락률 +1.98% 거래량 18,133 전일가 101,000 2021.03.26 14:50 장중(20분지연) 관련기사 종근당, 생약 성분 치주질환 치료제 '이튼큐 플러스'…특허공법 적용 故임성기 한미약품 회장 작년 보수 제약·바이오 1위…퇴직소득 영향[오늘 리포트 특징주] NAVER, 해성디에스, 에스엘 외 close 가 26일 정기 주주총회와 이사회를 열고 김태영 신임 대표이사를 선임했다고 이날 밝혔다.

김 신임 대표이사는 성균관대 통계학과를 졸업하고 서울대 경영학 석사를 취득했다. 1997년 종근당에 입사해 24년간 종근당바이오, 경보제약, CKD창업투자 등 종근당과 계열사에서 기획, 재경, 관리 총괄, 대표이사를 역임한 경영 전문가다. 김 신임 대표이사의 임기는 3년이다.

한편 같은 날 종근당도 정기 주주총회를 열고 김영주 대표이사의 연임을 확정했다.

